الاوبرا المصرية تكرم محمد صبحي عن مجمل أعماله الفنية

أهدى الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان القدير محمد صبحي درع الأوبرا التذكارية؛ تكريماً له، وتقديراً لمشواره الفني المضيء، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي، الذي يُعقد في السابعة مساء الأربعاء 26 يونيو، على المسرح الصغير، ويديره الفنان أمين الصيرفي، حيث يستعرض صبحي مسيرته، وأهم أعماله، كما يتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.

صبحي يرفض العودة إلا من خلال سيناريو قوي

يشار إلى أن محمد صبحي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، عمل بالتدريس، ثم تركه ليبدأ مشواره الفني بمصاحبة رفيق دربه الكاتب لينين الرملي، قدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الهادفة، منها: «أنت حر، الهمجي، البغبغان، تخاريف، رحلة المليون، يوميات ونيس، وسنبل بعد المليون، وغيرها».

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يذكر أن محمد صبحي تلقى مؤخراً عدداً من العروض لتقديم مسلسل تلفزيوني جديد، يقوم ببطولته ويعود من خلاله لجمهوره، لكنه رفض معظمها، بعد أن لاحظ ضعف النصوص المقدمة إليه، مقارنة بتاريخه الفني، وفضّل العودة بعد أن يكون هناك سيناريو، يناسب ما قدمه في السينما والتلفزيون، حتى وإن كانت فترة الغياب طويلة، بحسب تصريحات سابقة له.