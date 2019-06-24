نسمة محجوب: "فخورة بالمشاركة في مهرجان الأوبرا الصيفي"

■ نسمة تشعل الحفل بمجموعة من أغنياتها

فوسط حشد جماهيري ضخم، وبأداء متجدد، تغنت بمختارات من أعمالها الخاصة، كان منها: «يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه، مستغربة، دوام الحال»، بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل، كما شاركها الغناء في بعض المؤلفات العربية والغربية، مجموعة من المواهب الواعدة، لاقوا إعجاب واستحسان الحضور، كان منها: «عاشقة الورد، نا نا، المصدق، وعلى طبيعتي».

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■ الأوبرا ستظل علامة بارزة في مشواري الفني

من جانبها، أشارت نسمة محجوب إلى فخرها بالتواجد والمشاركة المتواصلة في الفعاليات والأنشطة المتعددة التي تنظمها دار الأوبرا، مؤكدة أنها ستظل علامات بارزة ومضيئة في مشوارها الفني.

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يذكر أن نسمة مغنية مصرية، فائزة في «ستار أكاديمي» بنسخته الثامنة، وهي ابنة المخرج علاء محجوب، وهي خريجة المدرسة الألمانية.

في عام 2013 شاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني «ملكة الثلج» في دور «إلسا»، حواراً وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة.

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في عام 2013، قامت بتقديم مشروع تخرج تمصير لمسرحية «البؤساء»، ونجحت نجاحاً عظيماً، وتم تقديم المسرحية في برنامج باسم يوسف، ولقت صدى كبيراً، وقامت بتأدية المسرحية في العديد من الولايات الأمريكية.