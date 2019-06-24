أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد

أعلن الفنان أحمد فهمي، أنه يستعد لإقامة حفل زفافه على خطيبته هنا الزاهد، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد أحمد فهمي أنه من المنتظر أن يكون في نهاية هذا الصيف، وعلى الأرجح في شهر سبتمبر المقبل، لكنهما لم يستقرا على الموعد النهائي لحفل الزفاف؛ مشيراً إلى أنه سيعلن عن موعد الحفل فور استقرارهما عليه.

اقرئي أيضا : اتهام ميريام فارس بالإساءة إلى مصر بعد تصريحاتها بمهرجان موازين

كان أحمد فهمي قد أعلن خبر خطبته بـ هنا الزاهد في أغسطس من عام 2018 الماضي، حينما نشر صورة لـ هنا، عبر إنستجرام، ووضع بجانبها الكثير من القلوب؛ ليؤكد بذلك أنباء علاقتهما التي انتشرت قبل إعلان الخطوبة رسمياً.

واحتفل أحمد فهمي بزفافه على هنا الزاهد بعد أيام من إعلانه خبر خطبتهما، واتسم حفل الخطوبة بالخصوصية بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام.

