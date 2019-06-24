أعلن الفنان أحمد فهمي، أنه يستعد لإقامة حفل زفافه على خطيبته هنا الزاهد، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أحمد فهمي أنه من المنتظر أن يكون في نهاية هذا الصيف، وعلى الأرجح في شهر سبتمبر المقبل، لكنهما لم يستقرا على الموعد النهائي لحفل الزفاف؛ مشيراً إلى أنه سيعلن عن موعد الحفل فور استقرارهما عليه.
اقرئي أيضا : اتهام ميريام فارس بالإساءة إلى مصر بعد تصريحاتها بمهرجان موازين
كان أحمد فهمي قد أعلن خبر خطبته بـ هنا الزاهد في أغسطس من عام 2018 الماضي، حينما نشر صورة لـ هنا، عبر إنستجرام، ووضع بجانبها الكثير من القلوب؛ ليؤكد بذلك أنباء علاقتهما التي انتشرت قبل إعلان الخطوبة رسمياً.
واحتفل أحمد فهمي بزفافه على هنا الزاهد بعد أيام من إعلانه خبر خطبتهما، واتسم حفل الخطوبة بالخصوصية بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.