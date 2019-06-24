مدرب منة فضالي يسخر منها داخل إحدى الصالات الرياضية

منة فضالي تشارك جمهورها بمقطع من داخل إحدى الصالات الرياضية؛ معلنةً عن بداية مرحلة صحية جديدة في حياتها

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع ظهرت من خلاله داخل إحدى الصالات الرياضية وهي تقوم بممارسة بعض التمارين الرياضية، التي تحافظ من خلالها منة فضالي دائماً على رشاقتها ولياقتها البدنية العالية.

ظهرت منة بملابس رياضية

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وظهرت منة فضالي في المقطع الذي نشرته لجمهورها وهي ترتدي ملابس رياضية، وتقوم بالتدريب مع مدربها الخاص الذي سخر منها وقال: «أول يوم في الجيم بتشيل من غير أوزان قوة عضلية مفرطة»، ليتفاعل معه الكثيرون من محبيها ويسخر منها عدد من متابعيها بشكل كوميدي.

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يشار إلى أن الفنانة منة فضالي، قد غابت عن الموسم الرمضاني الدرامي الماضي، وكانت تنشغل في تصوير عدد من الأعمال السينمائية، منها: براءة ريا وسكينة، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة حورية فرغلي، والفنانة وفاء عامر، كما كانت تقوم بتصوير فيلم زنزانة 7 مع الفنان أحمد زاهر، والذي تأجل لفترات طويلة بسبب الأزمة الإنتاجية التي واجهت صناعه، بالإضافة إلى الإصابة التي لحقت بأحمد زاهر بطل الفيلم خلال تصوير أحد مشاهده.

الجزء الثاني من أفراح إبليس، هو عمل منة القادم

وتنتظر الفنانة منة فضالي طرح الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، الذي تشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: صابرين، وجمال سليمان، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وكان من المقرر طرحه في رمضان ولكنه تأجل.



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