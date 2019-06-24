نيكول سابا تشعل حفل زفاف.. وفستانها يخطف الانظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعلت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفل زفاف “نسمة فاضل” و”الأمين خيل”، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة بالعديد من أغانيها الإستعراضية المميزة.

نيكول حضرت الحفل بصحبة مدير أعمالها وائل المصري، وظهرت مرتدية سواريه أصفر قصير خطف أنظار الجميع، وشاركها العروسان وأصدقائهما تقديم وصلات الغناء والرقص طوال فقرتها التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي بمشاركة المعجبين.

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الفنانة اللبنانية قدمت عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى، منها “براحتى “، التوتو ني” ،”قررت “،بالإضافة إلى “ياواد يا تقيل” وبنت السلطان”، وغيرها ممن طالب بها المدعويين.

من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا لتسجيل أغنية جديدة من كلمات أمير طعيمة، حيث كانت «صورة سيلفي» آخر ما طرحته على الساحة الغنائية.

على الجانب الدرامي، كان مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، حيث شاركت به الفنانة خلال الموسم الرمضاني الماضي أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من إخراج سامر البرقاوي، قصة هوزان عكو، كتابة وسيناريو باسم السلكا.