نسرين طافش تطلق أغنيتها الجديدة «نظرة لعينى»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلقت النجمة السورية نسرين طافش أغنية جديدة تحمل اسم “نظرة لعينى”، وذلك عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات حياة أسبر وألحان فضل سليمان وهى ضمن أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “الحلوة”.
وكانت المطربة السورية قد طرحت منذ أيام قليلة أغنيتة بعنوان “نجمة قطبية” والتى غنتها باللهجة الجزائرية، والتى أهدتها للجزائر بلد والدتها، واعتمدت نسرين فى طرح أغانى الألبوم على مراحل وهى الطريقة التى يعتمد عليها نجوم الغناء فى الفترة الحالية حتى تحقق كل أغنية المشاهدات المطلوبة.
كما طرحت نسرين طافش أول أغنية فى ألبومها، وهى الأغنية الرئيسية، بعنوان “الحلوة”، وهى من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.
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