سامي مغاوري: أعود لـ" اللعبة" الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان سامي مغاوري، إنه يستعد لتصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "اللعبة" الثلاثاء.
وأكد "مغاوري" في تصريح خاص لمصراوي، أنه انتهى قبل شهر رمضان المبارك، من تصوير 80 بالمئة من مشاهد المسلسل، ويتبقى 12 يوم لفريق العمل، للانتهاء من التصوير.
وكشف أنه سيبدأ تصوير مشاهده يوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات، لكنه لا يعلم تحديدًا أي مستشفى.
وكان مسلسل "اللعبة" قد توقف عن التصوير قبل أيام من انطلاق الموسم الرمضاني 2019، لأسباب إنتاجية، ليخرج بعدها من السباق الرمضاني، وأعلن صناعه استكمال المشاهد المتبقية الأسبوع الجاري.
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