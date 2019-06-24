في مؤتمره بـ"موازين".. محمد عساف يكشف عن نيته إحياء تراث العندليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المطرب الفلسطيني محمد عساف عن نيته إعادة إحياء تراث العندليب عبد الحليم حافظ "بشكل يلائم روح العصر الحالي".

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مهرجان "موازين" بالمغرب: "أبحث مع ورثة الفنان عبد الحليم حافظ وملاك حقوق هذا التراث عن كيفية التوصل لصيغة كي أعيد تقديم أغاني العندليب بتوزيعات موسيقية جديدة"، مشيرًا إلى أن "أعمال الفنانين عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب خالدة وتناسب كل عصر، وأن الحب الذي تغنوا به لن يتغير بمرور الزمن".

وقد نشر نجم برنامج "أراب أيدول" عددًا من صور المؤتمر، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "اليوم من المؤتمر الصحفي وبعض المقابلات الصحفية على هامش حفل مهرجان موازين، تشاهدون الحفل في بث مباشر الليلة على قناة المغرب الأولى الساعة 11:30 بتوقيت المغرب".

ويشارك محمد عساف في مهرجان موازين للمرة الثانية في تاريخه الفني.