بسبب رقصة "ديدي".. خالد الصاوي تريند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أثار الفنان خالد الصاوي إعجاب متابعيه برقصه على أغنية "ديدي" للشاب خالد، التي أنتجت في أوائل التسعينيات.

تشابهت رقصة خالد الصاوي على الأغنية مع رقصته الشهيرة في فيلم "كده رضا" للفنان أحمد حلمي، والذي لعب فيه الصاوي دور طبيب نفسي يعالج رضا (أحمد حلمي)، ويرقص معه في أحد مشاهد الفيلم على أغنية "أحلى حاجة فيكي إيه".

انتشر الفيديو وتداوله معجبو الصاوي من رواد مواقع التواصل، الأمر الذي جعله يحتل تصنيفًا بقائمة المحتويات الرائجة على "تويتر".

يُذكر أن الفنان خالد الصاوي يصور حاليًا دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب"، مع المخرج سعيد الماروق. وهو عمل من بطولة زينة وتامر حسني وعائشة بن أحمد.

