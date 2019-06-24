معلقًا على أغنية تدعم منتخب تونس.. عنتر هلال: فضيحة وقرصنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
فاجأت إحدى شركات الاتصالات في تونس جمهور منتخب "نسور قرطاج" بكليب غنائي أطلقته دعمًا لفريق بلادها الأول لكرة القدم والذي يخوض اليوم أولى لقاءاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا. وقد حمل الكليب الجديد عنوان "تونسي وزيك مين" وهو باللهجة المصرية، ولحن أغنية "كل البنات بتحبك" للملحن والموزع حسام حسني، أحد نجوم جيل التسعينيات.
الكليب الجديد أثار غضب مؤلف الأغنية الأصلية الشاعر عنتر هلال، الذي توعد باتخاذ إجراء قانوني مناسب يحفظ "الحقوق المهدرة"، على حد وصفه.
وقال هلال، في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما حدث فضيحة وقرصنة لأغنية عمرها 28 سنة"، مضيفًا: "فوجئت بما حدث وتواصلت مع الصديق حسام حسني، وندرس حاليا الإجراء القانوني المناسب لحفظ حقوقنا التي تم استغلالها دون حتى التشاور معنا... هذا اعتداء سافر على حقوق ملكية فكرية ومادية يكفلها القانون".
يذكر أن "تونسي وزيك مين" هو الكليب الثاني من نوعه بعد أغنية "هاو جايين" التي أطلقتها الشركة التونسية بمناسبة مونديال 2018، وكانت أيضًا تقليدًا لأغنية "كاتيوشا" الروسية.
ويواجه المنتخب التونسي اليوم نظيره الأنجولي ضمن مباريات كأس الأمم، وستقام المباراة على ستاد السلام بمدينة السويس.
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