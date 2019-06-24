بالفيديو: جمال سليمان يرد على امكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة السورية؟!

أعلن الممثل السوري جمال سليمان في حوار مع برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة “النهار”، احتمالية خوضه سباق الانتخابات الرئاسية في سورية، مؤكداً أنَّ بلاده تضم عدداً لا بأس به من القادرين على قيادة الدولة. وقال سليمان (59 عاماً) أنَّه مواطن سوري وله الحق في أن يُصبح رئيس جمهورية أو طبيباً أو محامياً أو صبي قهوة.

وتابع أنَّ الأزمة التي تمر بها سورية حاليًا تفتح الباب أمام المزيد من الصراعات والحروب في المنطقة، وتُعد على الجانب الآخر هدية كبيرة لأفراد التطرف في المنطقة. وأوضح أنه قد يترشح للرئاسة رغم أن هذا ليس طموحه: “ده مش طموحي أنا راجل عندي طموح يكون عندي شركة إنتاج بتمويل كبير أعمل مسرح أو أعمل سينما، ده طموحي الشخصي”، على حد قوله.