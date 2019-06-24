بالصور: زواج مصمّمة الأزياء الإماراتية سارة المدني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فاجئت سيدة الأعمال ومُصممة الأزياء الإماراتية سارة المدني روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ زوحها. ومنذ اللحظة الأولى لتداول نبأ زوجها حتى بدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بطرح تساؤلات حول جنسية زوج سارة، فمنهم من قال بأنه هنديّ فيما قال البعض الآخر بأنه أمريكي، وهو رجل أعمال يدعى مصطفى خواجه. فيما انشغل القسم الأكبر من روّاد “تويتر” بوسامة زوج سارة وجماله، متمنين للثنائي حياة سعيدة معًا. Advertisements

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