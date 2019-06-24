مصطفى خاطر يقضى إجازة الصيف مع أصدقائه

نشر النجم مصطفى خاطر مجموعة صور أثناء رحلة صيد مع أصدقائه و جاء ذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر، مسلسل "طلقة حظ" والذي نافس به خلال موسم الدراما الرمضاني الماضي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، و مصطفى خاطر، مسلسل "طلقة حظ" والذي نافس به خلال موسم الدراما الرمضاني الماضي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، و بطولة كل من محمد أنور، أيتن عامر، إنعام سالوسة، هبة مجدي، أحمد ماهر.

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