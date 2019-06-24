وفاة والدة دارين حداد

أعلنت النجمة التونسية دارين حداد وفاة والدتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، كاتبة: " اليوم توفت امي " . اليوم توفت امي " . ولاقت الفنانة دارين التعازي من زملائها بالوسط الفني أبرزهم: " ايمان العاصي و آيتن عامر و كريم عفيفي وآيه عبدالله". يذكر أنه شاركت الفنانة دارين حداد في مسلسل "بين العالمين" وهو بطولة طارق لطفي.

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