شاهد.. لقاء الخميسي تقود سيارتها على ألحان أغاني فيروز

نشرت النجمة لقاء الخميسي مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلالها و هي تستمع إلى أغاني الفنانة القديرة فيروز، وذلك أثناءقيادة سيارتها.
يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "لمعي القط" و هو من تأليف حازم الحديدي، و إخراج عمرو عرفة، و
شاهد الفيديو:
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فيروز ♥️ فيروز_الحب #لبنان #بيروت
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A post shared by Lekaa Elkhamissi (@lekaa.elkhamissi) on Jun 24, 2019 at 8:25am PDT
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