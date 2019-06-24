بالصور.. محمد عساف يستعد لإحياء حفله الليلة

يستعد الآن النجم محمد عساف لإحاء حفله الليلة في مهرجان موازين، حيث نشر صور تحضيرات الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان محمد عساف طرح مؤخراً أغنية بعنوان "بصراحة"، وهي من كلمات رامي العبودي، و ألحان علي صابر، و توزيع عثمان عبود، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب". Advertisements

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