بالفيديو ..لطيفة توجه رسالة للمنتخب التونسي

وجهت الفنانة لطيفة رسالة لمنتخب تونس، حيث طرحت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علّقت عليها قائلة: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني نسور قرطاج في بطولة أمم إفريقيا تونس نسور قرطاج تحيا تونس". "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني نسور قرطاج في بطولة أمم إفريقيا تونس نسور قرطاج تحيا تونس". يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا مؤخرًا أغنية "شاغلني" من إخراج فادي حداد، و كلمات إبراهيم شيتا، و ألحان مونتي، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، و نالت إعجاب الجمهور. شاهد الفيديو:

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