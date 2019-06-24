بالصور..ناهد السباعي في جلسة تصوير جديدة

نشرت النجمة ناهد السباعي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة على الشاطئ. من خلالها بإطلالة جريئة على الشاطئ. يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الذي عرض في رمضان بطولة الفنانة دنيا سمير غانم و الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد وإخراج خالد الحلفاوي.

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