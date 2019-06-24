اختراع عباءة تجعلك تختفي مثل هاري بوتر – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: استوحت إحدى شركات الفيديو جيم أحدث ألعابها من عالم السحرة “هوغوورتس”، وهي عبارة عن عباءة غير مرئية تتيح لعشاق بوتر أن يختفوا تحتها.

اللعبة عبارة عن تطيبق على الهواتف المحمولة، ويتم التقاط الصور والفيديوهات من خلاله، في الوقت الذي يرتدي فيه الطفل عباءة خضراء تجعله غير مرئي، بحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

​ويكمن سر اللعبة في التصميم الداخلي للعباءة المصنوعة من القماش، والتي تعمل على غرار تقنية “الشاشة الخضراء” المشهورة والمستخدمة في إنتاج الأفلام والتلفزيون.

​يلتقط التطبيق اللون الأخضر من العباءة ويجعله غير مرئي عند مشاهدته عبر الجهاز.

ويمكن أيضا إضافة خلفية إلى الصور الملتطقة، ولكن لم يتم تطبيقها الآن، ومن المقرر أن يتم عرض العباءة للبيع في أستراليا في 1 يوليو/ تموز المقبل.

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​وقال مصمم اللعبة مارك غاسون: “نحن في الواقع نستخدم تقنية الشاشة الخضراء لإخفاء شيء ما، بدلا من إظهار شيء غير موجود”.

وتابع: “ما يفعله الجهاز الذكي هو البحث عن الجانب الأخضر من العباءة، ويستخدم التطبيق وظيفة تسمح له بإسقاط المشهد كما لو كانت العباءة غير موجودة ويعطيك إحساسا أنك مختفي”.