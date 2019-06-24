كريستيانو رونالدو بإجازة رومنسية في اليونان – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: قضى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إجازة رومنسية مع حبيبته وعائلته في اليونان قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

فقد اختار مهاجم نادي يوفنتوس أن يسافر مع حبيبته جورجينا رودريغيز وأطفاله الأربعة الى كوستا نافارينو في اليونان، حيث مكث في منتجع “ويستين” الفخم للعام الثاني على التوالي.

ولم تمر زيارة الـ”دون” بطريقة اعتيادية، اذ أفادت عدّة تقارير أن اللاعب الشهير كان سخياً جداً مع عمال وموظفي المنتجع الذي أقام فيه وقرّر أن يودّعهم بلفتة فريدة.

فشكرهم اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً على حسن الضيافة، بمنحهم إكرامية ضخمة قيمتها 20 ألف يورو.

ووفق تقرير لصحيفة AS الإسبانية لم يسرّب أي موظّف صوراً خاصة برونالدو وعائلته الى الصحافة أثناء إقامتهم، الأمر الذي أسعده جدًا فقرّر مكافأة العمال بسخاء لخدمتهم خاصة لإبعادهم مصورين الـ paparazzi.