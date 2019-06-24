إطلالة رائعة لـ سيندي كروفورد من دون مكياج

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء العالمية سيندي كروفورد صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام أظهرت فيها مدى جمالها من دون مكياج. وفي التفاصيل، فقد أطلّت سيندي البالغة من العمر 53 عاماً ببشرة مشرقة في سيلفي نشرتها عبر حسابها الرسمي. نُشير إلى أن سيندي تتبع نظاماً صحياً للغاية بالإضافة إلى روتينها الجمالي الدقيق الذي يعتمد على سيروم الريتينول واعتمادها كريم واقي من أشعة الشمس كلّ يوم.

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