هل غيّرت ميغان ماركل خاتم زواجها الماسي؟

متابعة بتجـــــــرد: تداولت مواقع الأخبار العالمية صورة لخاتم زواج ميغان ماركل الذي بدا مختلفاً عما كان عليه سابقاً.

وقد قيل إن ميغان أعادت تصميم خاتمها الذي يتألف من ثلاث ألماسات كبيرة فغيرت الدائرة من البسيطة إلى تلك المزخرفة جداً.

نُشير إلى أن التصميم الجديد اعتبره بعض رواد الانترنت هدية من زوجها الأمير هاري في ذكرى مرور سنة على زواجهما.