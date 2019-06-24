إليسا عن تصريح ميريام فارس: أخطأت واعتذرت وهذا يكفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت المطربة اللبنانية إليسا على تصريحات مواطنتها ميريام فارس عن مصر، مؤكده أنها "أخطأت واعتذرت، وجل من لا يخطئ"، موضحة أن "مصر مثل لبنان وكل الدول العربية خط أحمر ترفض الاقتراب منه".

وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مشاركتها في مهرجان موازين الإثنين: "ميريام في النهاية اعتذرت، ولذلك يجب أن ينتهي الموضوع، ولا يأخذ أكبر من حجمه".

وعن متطلباتها للغناء في مصر، قالت إليسا إنها تعتبر نفسها مصرية وتعتبر السوق المصرية هي الأولى عربيا، مضيفة: "ممكن التفاوض حول الأجر، والمهم أن أكون مع الجمهور المصري الذي أشتاق له كثيرا".