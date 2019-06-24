بالصور- مازن معضم يستكمل نشاطاته الإنسانيّة.. وهذه آخرها

زار الممثل مازن معضم برفقة الناشطة الاجتماعية ثريا البابا جمعية رعاية اليتيم في صيدا، حيث قاما بجولة في المركز وصفوفه، بالإضافة الى مركز التوحد مع رئيسة الجمعية السيدة صفا مكاوي وفريق العمل والمعلمات.

Advertisements

ونشر “معضم” مجموعة من الصور من أجواء الزيارة وكتب: “تشرفت بزيارة انا وثريا لجمعية رعاية اليتيم في صيدا وجولة بكل المركز وصفوفه ومركز التوحد مع رئيسة الجمعية السيدة الرائعة صفا مكاوي وفريق عمل ومعلمات كلن انسانية واخلاق ومحبة“.

زيارة مازن معضم الى جميعة رعاية اليتيم أتت بعد أيام قليلة من تنظيمه حفلاً فنياً خيرياً بالتعاون مع ثريا البابا، تحت عنوان“live your dream”، والذي يعود ريعه لمؤسسة Brave Heart التي تعالج وتؤمّن العمليات الجراحية للأطفال المصابين بتشوّه القلب الخلقي.

لقراءة الخبر بالكامل: خاص- في خطوة إنسانية، مازن معضم يزرع الأمل بالموسيقى