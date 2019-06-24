هاني شاكر تحت قصف جمهور شيرين عبد الوهاب.. والسبب ميريام فارس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم جمهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، تجاه إساءة النجمة اللبنانية ميريام فارس لمصر، حيث قارن الجمهور بين معاملة "شاكر" عند خطأ "شيرين" ابنة بلده، وبين معاملته في خطأ "ميريام"، وحملت تعليقاتهم أيضًا الكثير من السخرية على قوله "زلة لسان".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد عوقبت منذ فترة، وجرى التحقيق معها وإيقافها من قبل النقابة، جرّاء اتهامها بالإساءة لمصر؛ بسبب قولها خلال حفلتها بالبحرين: "أقدر أتكلم هنا براحتي لو اتكلمت في مصر هتحبس".

واعتبر "شاكر"، أن ما فعلته مواطنته "شيرين" يُعد "غلطة كبيرة في حق مصر"، قائلًا: "كيف تقول إن من يعبر عن رأيه في مصر يتم حبسه.. والشعب البحريني استاء من كلام شيرين في حق مصر، وجاءته شكاوى كثيرة من البحرينيين أكثر من المصريين؛ لأنهم يحبون مصر ويرفضون الإساءة لها".

وقرّر "شاكر" نقيب الموسيقيين في مصر، إيقاف الفنانة شيرين عبدالوهاب، وإحالتها إلى التحقيق، بتهمة الإساءة للدولة المصرية خلال إحدى حفلاتها في البحرين.

وتغيّر ردُّ فعل هاني شاكر، حين أساءت الفنانة ميريام فارس لبلده مصر، بقولها خلال حفل في المغرب: "أصبحت تقيلة على مصر"، وقبل "شاكر" الاعتذار الذي وجّهته "ميريام" لمصر، قائلًا: "نعتبر ما قالته ميريام هو زلة لسان، وبعد اعتذارها، فإن النقابة لم تتخذ أي إجراء ضدها، نحن لا نتصيّد الأخطاء لزملائنا، إحنا بنحبهم ونحترمهم والموضوع انتهى".

وهاجم رواد مواقع التواصل من جمهور "شيرين"، الفنان هاني شاكر، قائلين: "لو شيرين مصرحة هالتصريح كانوا حكموا عليها مؤبد"، و"زين يسوون فيه كل ما قالت شيرين شيء لعب في حسبتها وتعتذر وتعتذر وأبدي.. ودي اعتذرت اعتذار واحد وخلص انتهى موضوعها"، و"من الآخر شكله عنده مشكلة شخصية وَيَا شيرين".

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وعلّقت أخرى: "فعلا حتى شيرين اعتذرت وش الفرق.. توقعت رد فعل ثاني على ميريام صراحة.. أنا مو مصرية بس مرة رفعت ضغطي وش أجري كبير على مصر نست نفسها أم كلثوم زمانها".

وسَخِر بعض المتابعين من قرار "شاكر"، قائلين: "أبوي ما يقدر إلا على أمي"، و"لأنه في خيار وفي فقوس"، و"هاني شاكر يضعف قدام اللبنانيات"، و"ناس بسمنة وناس بزيت.. هاني شاكر شخص عنصري".

جديرٌ بالذكر أن تصريحات الفنانة ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، كانت أثارت جدلاً واسعًا، بعد إجابة عن سؤال وُجِّه لها عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردّت ميريام فارس قائلةً: إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلّقت قائلةً: "أصبحت ثقيلة على مصر".