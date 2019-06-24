جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو برحلة بحرية رومانسية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضى النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفينتوس، كريستيانو رونالدو عطلة بحرية رومانسية بعيدًا عن جدوله المزدحم، بصحبة صديقته في جنوب فرنسا.

واستمتع رونالدو بالشمس بينما كان على متن يخت فاخر في سانت تروبيز مع صديقته جورجينا رودريغيز، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا مهارته في السباحة، حيث أقدم على مغامرة مليئة بالحيوية أثناء نزوله إلى المياه.

وارتدى رونالدو ملابس السباحة السوداء، فيما تألقت صديقته بمايوه من قطعتين ووضعت مكياجًا بسيطًا وفضّلت مظهرًا خاليًا من البهرجة من خلال ربط خصلاتها في شكل ذيل حصان طويل.

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وانضم لكريستيانو وصديقته في العطلة، ابنه "كريستيانو جونيور" البالغ من العمر تسع سنوات.

كريستيانو وجورجينا هما والدان لابنة ألانا مارتينا، 12 شهرًا، كما أن رونالدو هو أيضًا والد التوأم إيفا وماتي البالغين من العمر عامين - من أم بديلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحدثت جورجينا مع مجلة "إيل" الإيطالية عن علاقتها باللاعب البرتغالي، حيث أوضحت أنها قابلته لأول مرة في متجر غوتشي حيث عملت، ووقعا في الحب من النظرة الأولى.

ومن المقرر أن يعود كريستيانو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تورينو من أجل الانضمام لتدريبات فريقه، تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.