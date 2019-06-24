هكذا دعمت عائشة بن أحمد منتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لعلم تونس تدعم بها منتخب بلادها مع انطلاق مباراته مع منتخب أنجولا. وكتبت عائشة: "إن شاء الله مربوحة، نسور قرطاج جيبوها". ويلعب منتخب تونس حاليًا أمام المنتخب الأنجولي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا في مصر.



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