جورج قلته يكشف كواليس أول أوبرا مصرية عن دخول العائلة المقدسة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، تقدم أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، وبمشاركة وزيرة الثقافة "أوبرا مصر الطريق" بالحفل المقام مساء اليوم الاثنين بمركز المنارة، وتنظمه جمعية إحياء التراث الوطني المصري "نهرا".

المايسترو جورج قلته، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس إعداد أول أوبرا مصرية تتناول دخول العائلة المقدسة لمصر، وقال: "بدأ التفكير في العمل إبريل الماضي وبالتحديد عقب حفل الفنانة كارول سماحة، الذي قمت خلاله بقيادة الفرقة، وتحدث معي لتقديمه رجل الأعمال منير غبور، ومن وقتها بدأت جلسات الإعداد للتصوير الفني لحدث يحمل معانيَ روحانية كثيرة، وكنت مشغولًا طوال فترة التأليف الموسيقي بكيفية استلهام الحالة التي كانت عليها العائلة المقدسة في تلك الرحلة وأترجم تلك المشاعر بالموسيقى".

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ويضيف: "العرض مدته ساعة وعشر دقائق، وتشاركنا بالعزف كضيف شرف د. إيناس عبدالدايم، ويتخلله عروض راقصة وبعض الأغاني التي كتبتها الشاعرة نور عبدالله، وتنشدها أميرة رضا، وفريق كورال دار الأوبرا "إكبيللا" وفرقة باليه الأوبرا، ويتولى إخراجه ممدوح حسنه، تأليف وسيناريو ومنتج فني فيكتور فاروق وإخراج محمد حمدي، وجرافيك جون بهاء.

ويحضر الحفل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وعدد كبير من الوزراء ونجوم المجتمع.