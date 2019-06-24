الخميس.. عرض فيلم تسجيلي عن حسن الإمام في افتتاح قصر السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تفتتح وزيرة الثقافة في السادسة من مساء يوم الخميس 27 يونيو الجاري قصر السينما، بحضور الفنان تامر عبدالمنعم، وعدد كبير من نجوم الفن.

يأتي الافتتاح بعد عمليات التجديد والتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، ومن المقرر أن يشهد عرض فيلم تسجيلي من إنتاج القصر عن المخرج الراحل حسن الإمام، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي.

وكان قصر السينما تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده، كما تم تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسًا للقصر في شهر مارس الماضي، وسبق وأن تولى عبدالمنعم، رئاسة القصر منذ يناير 2006 وحتى يونيو 2011.