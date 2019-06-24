"فرسان الشرق للتراث" تعرض "شجر الدر" على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تختتم فرقة فرسان الشرق للتراث موسمها الفني 2018 – 2019 بعرض "شجر الدر"، من إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 27، 28 يونيو على مسرح الجمهورية .

العرض مستلهم من الحكاية التاريخية لشجر الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب.

يُشار أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009، على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية، ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور .