محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: طرح المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا أفريقيا" عبر موقع "يوتيوب"، بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر. الأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي. يذكر أن آخر أعمال عبد الفتاح الجريني كانت أغنية "100 مرة" وتعاون فيها مع الشاعر نادر عبدالله، والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عبد الفتاح الجريني يطرح "إحنا أفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.