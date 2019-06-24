بالصور..هشام ماجد في طفولته

نشر الفنان هشام ماجد صورة قديمة له من طفولته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . علق هشام علي الصورة قائلا : " لما كنت لسا ناشىء "، وحازت الصورة علي اعجاب الكثيرين من متابعيه، إلا أنه قام بحذفها

: " لما كنت لسا ناشىء "، وحازت الصورة علي اعجاب الكثيرين من متابعيه، إلا أنه قام بحذفهابعد مرور وقت قليل علي نشرها. يذكر ان اخر اعمال النجم هشام ماجد مسلسل " بدل الحدوتة تلاتة " بطولة دنيا سمير غانم ، محمد سلام ، بيومي فؤاد و من اخراج خالد الحلفاوي .

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