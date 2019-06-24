نشرت نجمة الجماهير نادية الجندي صورا تجمعها بالمنتج محمد مختار، أثناء تكريمهم في مهرجان الزمن الجميل، الذي تم افتتاحه في لبنان.
وعلقت النجمة على الصور، قائلة: "مشوار طويل من النجاح والتعبوالحروب، وفي النهاية أعمال ناجحة حققت أكبر إيرادات في تاريخ صناعة السينما المصرية، وحب جمهور لا حدود له، ومؤخرا تم تكريمنا سويا
يذكر أنه يوجد العديد من الأعمال التي جمعت نادية الجندي ومحمد مختار في مشوارهما السنيمائي، مثل (خمسة باب - الجاسوسة حكمت فهمى - الباطنية)، ونالت هذه الأعمال إعجاب الجماهير، وحققت أعلى نسب مشاهدة إيرادات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نادية الجندي برفقة طليقها محمد مختار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.