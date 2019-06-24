شاهد.. نادية الجندي برفقة طليقها محمد مختار في لبنان

نشرت نجمة الجماهير نادية الجندي صورا تجمعها بالمنتج محمد مختار، أثناء تكريمهم في مهرجان الزمن الجميل، الذي تم افتتاحه في لبنان.

وعلقت النجمة على الصور، قائلة: "مشوار طويل من النجاح والتعب

والحروب، وفي النهاية أعمال ناجحة حققت أكبر إيرادات في تاريخ صناعة السينما المصرية، وحب جمهور لا حدود له، ومؤخرا تم تكريمنا سويافي لبنان بمهرجان الزمن الجميل".

يذكر أنه يوجد العديد من الأعمال التي جمعت نادية الجندي ومحمد مختار في مشوارهما السنيمائي، مثل (خمسة باب - الجاسوسة حكمت فهمى - الباطنية)، ونالت هذه الأعمال إعجاب الجماهير، وحققت أعلى نسب مشاهدة إيرادات.