فيديو.. "نظرة لعينى" أحدث أغنيات نسرين طافش

طرحت المطربة نسرين طافش، منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان "نظرة لعيني"، من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وذلك من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويقول مقطع من الأغنية: " و اني حزينة يا روحي بلاك.. نظرة لعيني و لمسة لايديني.. تدري شسوى بيا هواك.. أحس بروحك تشبهني.. و انك
يذكر أن نسرين طافش طرحت قبل أيام، أغنية "نجمة قطبية"، باللهجة الجزائرية، عبر يوتيوب إهداء للفنان القدير الرابح درياسة، والفنانين الجزائريين.
لسماع الأغنية كاملة من هنا...
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