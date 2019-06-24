عاصي الحلاني يتألق في حفل غنائي كبير بمهرجان موازين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا كبيرًا وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وسط حضور عدد كبير من جمهوره من الجنسين.

وقدم عاصي الحلاني، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه وترديد لكلمات أغانيه.

وعبر الفنان اللبناني، عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل وحضور عدد كبير من الجمهور فيه، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “حضور فاق التوقعات ألف شكر للشعب المغربي الحبيب على هذه الليلة المليئة بالحب وإن شاء الله كل أيامكم فرح ليلة من العمر بأرض المغرب الطيبة”.

Advertisements

وكان عاصي الحلاني، قد تم تكريمه مؤخرًا من قبل السفارة اللبنانية في المغرب وسط حضور عدد كبير من صفوة المجتمع وسفير لبنان بالمغرب.

من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان «اضحكي» من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.

كما يعكف حاليًا للانتهاء من ألبومه الجديد والذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وعمل على تشويق جمهوره له بنشر فيديوهات من داخل الأستوديو.