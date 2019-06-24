داليا مصطفى تتعرض لعملية نصب وتحذر النجوم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن تعرضها للنصب من قبل أحد الأشخاص الذي خضعها بمنصبه ونصب عليها هي وعدد من النجوم.

ونشرت داليا مصطفى، صورة للشخص الذي اتهمته بالنصب، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وارفقتها ببيان توضيحي قالت فيه: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبدالرؤوف.. حيث أن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالماطلة في السداد لاكثر من مرة وبعد عدد كبير من المحولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام باغلاق جميع ارقامه وقنوات الاتصال به».

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وأضاف البيان: «وبالبحث عنه تبين انه ليس صحفي كما ادعى ولا عضو بالنقابة بناء على عدد من المصادر وانه قام بمثل هذه الاعمال من قبل مع اكثر من شخصية عامة بعدم تسديده مبالغ مالية مقابل اتفاقات معهم”، وسنقوم بعمل بلاغات ضد المدعو في كل الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضده».

يذكر أن داليا مصطفى شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “قمر هادي” مع هاني سلامة ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادي الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وأشرف زكي، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدي رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.