دارين حداد تفجع بوفاة والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة التونسية دارين حداد بوفاة والدتها صباح الاثنين 24 يونيو.

دارين نعت والدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “اليوم توفيت أمي الله يرحمها.. #ان_لله_وان_اليه_راجعون”.

جمهور الفنانة التونسية أمطرها بتعليقات التعازي والمواساة، حيث دعوا لوالدتها بالرحمة والمغفرة وأن يصبرها على فراقها.

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وكانت الفنانة التونسية دارين حداد قد نشرت من قبل صورة نادرة لوالدتها، تذكرت بها فضل والدتها عليها.

الفنانة التونسية نشرت صورة لوالدتها وهي حامل بها، وعلقت عليها بقولها: «أنا عندي أمهات كتير منهم جدتي اللي ربتني وخالاتي وأهلي وأمهات صحابي إلي بجد بموت فيهم زي ما هما بيحبوني.. بس دي اللي خلفتني واستحملتني في بطنها 9 شهور مع إنها كانت عيانة ومسافرة تتعالج».

دارين أضافت، على حسابها الخاص على موقع «انستجرام»: «بحب الصورة دي بالذات عشان كانت لسة حامل بية فيها.. نحبك ماما باااارشا ربي يخليك لينا وأسمع عنها وعنهم كل خير يا رب وكل سنة وأنت منورة حياتنا».