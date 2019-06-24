متابعة بتجـــــــــرد: استقبل الممثل الهوليودي جورج كلوني صديقه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في منزله قرب بحيرة كومو في إيطاليا. وفي التفاصيل، فقد رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي لحظة وصول الرئيس مع زوجته ميشيل إلى منزل جورج وأمل كلوني. وقد حضرت العائلتان عشاءً خيرياً لموسسة كلوني للعدالة الخاصّة بالمجتمعات المُهمّشة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان.

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كانت هذه تفاصيل خبر باراك وميشيل أوباما في ضيافة جورج وأمل كلوني.. في قصر بحيرة كومو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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