متابعة بتجــــــــــرد: دائماً تختار الممثلة اللبنانية رولا حمادة موقع تويتر كمنصة لإطلاق صرخات مؤثرة، تعبّر من خلالها عن رأيها بمواضيع عدة.
وكعادتها، غرّدت رولا حمادة على حسابها على تويتر وتوجّهت هذه المرة في رسالة مؤثرة الى الأهل، فكتبت: “منزعل لما اولادنا الزغار بيطبعوا ايديهم على اغراض البيت والحيطان ومنركض ننضف وراهن. مننسى انن رح يكبروا ويفلوا شي نهار ونتمنى نشوف ايديهم عم تدق باب البيت”.
وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذي شددوا على تأثرهم الشديد بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رولا حمادة في رسالة مؤثرة.. “مننسى انن رح يفلوا شي نهار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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