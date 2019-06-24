راغب علامة يُبدع في لاس فيغاس بحفل كامل العدد

ضمن جولته الفنيّة في الولايات المتحدة الاميركيّة، كانت محطة السوبرستار راغب علامة امس في مدينة لاس فيغاس تفوق التوقعات.

فقد احيا علامة حفلاً غنائيًا وسط محبيه ومعجبيه من المغتربين اللبنانيين وغيرهم من العرب، الذين تفاعلوا مع راغب واغنياته بطريقة لا توصف، فكانت الأجواء أكثر من رائعة.

وقبل انطلاق الحفل بساعات، بيعت جميع البطاقات المخصصة لهذه السهرة، ما يدل على جماهرية راغب علامة الواسعة والكبيرة، ليس فقط محليا انما عالميًا ايضًا.

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وخلال هذه الحفلة المميزة، قدّم راغب اجمل اغنياته، حيث دمج بين الاغاني القديمة والجديدة، فتفاعل معها الجمهور ورددها بكل حماس، وامتلأت الصالة بالهتافات والكلمات التي اطلقها الحضور الذين عبّروا عن حبهم الكبير للسوبرستار وفخرهم به.

هذا ونقل علامة مقتطفات من الحفل في ستوري على حسابه عبر موقع “انستغرام” فجعل المتابعين يشاركونه اجمل اللحظات التي يعيشها خلال جولته الفنية في اميركا.

وكان السوبرستار قد بدأ جولته الفنيّة في ولاية ديترويت ثم انتقل الى بوسطن، ثم الباهاماس في 16 ، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه.

ومن المتوقع ان يستكمل “علامة” الجولة الفنية بحفلة فنية في اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة في نيوجرسي في 29 حزيران الجاري.