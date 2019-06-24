ذبح والده بسكين من أجل دراجة نارية!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 05:46 مساءً - أقدم شاب تونسي ثلاثيني، على قتل والده (68 عامًا)، في منطقة شربان بمحافظة المهدية الساحلية، بسبب رفض الأخير السماح له استعمال دراجته النارية.

وأفادت إذاعة محلية، أنّ “الشاب قام بشد وثاق والده وذبحه بسكين، عقب خلاف معه بسبب رفض الأخير السماح له باستعمال دراجته النارية، وقد تم معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية وحجز أداة الجريمة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية مع الجاني”.

وعقب ارتكاب الجريمة بساعات قليلة، تمكنت القوات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بمحافظة المهدية التونسية، من إلقاء القبض على الشاب الذي أقرّ بارتكابه للجريمة.