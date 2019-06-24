أحمد جمال يزور المسجد الأقصى للمرة الثانية

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 05:46 مساءً - نشر الفنان المصري أحمد جمال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يظهر فيها من إمام مسجد قبة الصخرة . وكتب تعليقا على الصورة قائلا : ” الحمد لله للمرة الثانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى والصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة .. ربنا يكتبلكوا زيارته ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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