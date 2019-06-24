نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على ملحم زين ختام المسك لمهرجانات طرابلس الدولية – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: اختتمت مهرجانات طرابلس الدولية مع ريّس الغنية اللبنانية ملحم زين الذي أشعل المدرجات منذ لحظة اعتلائه المسرح وحتى الاحتفالات بالختام مقدّماً اجمل الاغنيات الفلكلورية الجميلة وروائعه الفنية الخاصة وكانت مفاجأة بطلب الجمهور لأغنية “يا علي” الخاصة بابنه البكر رغم ان هذا العمل شخصي جداً لكنه لاقى النجاح الجماهيري الكبير.

الحفل الذي رفع شعار sold out، استدعى من اللجنة المنظمة استحداث مزيد من التذاكر للطلب الهائل حيث توفرت ونفذت أيضاً بعد الاعلان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمهرجانات مما يؤكد على شعبية الريس زين في الشمال الذي احيا فيها حفله لأول مرة ضمن مهرجانات طرابلس.

الجمهور الذي رددّ الاغنيات ورقص على أنغامها، ترك المدرجات وعقد حلقات الدبكة في المنصة الأمامية بمشاركة اعضاء اللجنة المنظمة كما شاركتهم السيدة سليمة اديب ريفي حمل العلم اللبناني والدبكة ورفرف العلم بين أيادي الحاضرين وقوفاً طيلة الوقت.

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وكما كل الليالي الخاصة بالمهرجان حضرت الوجوه السياسية والاجتماعية والفنية وفي مقدّمتهم اللواء أشرف ريفي لدعم هذه الفعالية اللبنانية المهمّة، وتسليط الضوء على طرابلس المدينة المحبة للسلام لأهلها، ويمكن القول فعلاً ان هذا الإنجاز الكبير الذي أصرّت عليه رئيسة جمعية طرابلس حياة السيدة سليمة اديب ريفي للسنة الرابعة على التوالي ما هو الا تأكيد على الإيمان الراسخ بأن قوة المحبة والحياة تتغلب على كل محاولات التشويه ولصق صفة الإرهاب بالفيحاء بينما هي بعيدة كل البعد هذا ذلك.

مهرجانات طرابلس الدولية شهدت للسنة الرابعة تنظيماً رفيع المستوى يضاهي ويتفّوق على أكبر المهرجانات بإشراف دقيق وتنظيم لجمعية طرابلس حياة وشركة دوبل ايت بروداكشن لصاحبها السيد ميشال حايك وحضور أهم النجوم اللبنانيين والعرب.