ميغان ماركل بفساتين حملها.. لماذا بقيت نموذجا للأناقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حتى بعد انقضاء وقت على وضع ميغان ماركل طفلها الأول، ما زالت فساتين حملها أو تلك التي اقترحوها عليها، تحتل جزءا رئيسيا من صفحات مجلات الموضة، إذ ترى فيها مجلة "فاشن لكجري" نموذجا للأناقة للنساء الحوامل.

بنطلون قطعة واحدة

هذا الـ(Jumper) مريح وأنيق من مجموعة دار أزياء (Hatch)، وهو من ضمن مجموعة الربيع الخاصة الأنيقة للغاية، وهو مثالي لأزياء الأمومة في فصلي الربيع والصيف بفضل مزيج الكتان الخفيف والأكمام القصيرة، كما يمكن استخدامه بعد الولادة لأنه مثالي للإرضاع، مما يجعل هذه القطعة متعددة الاستخدامات، فضلا عن أنه يمكن جعله غير رسمي أو لباسا لكل يوم من خلال تغيير الحذاء والإكسسوارات.

فستان طويل الأكمام محلى بخيوط ذهبية

هذا الفستان مناسب جدا للمساء والسهرة والمناسبات الرسمية، وخطوطه الانسيابية البسيطة طريقة رائعة لإبراز جسم الحامل الجميل، كما أن خط الرقبة المستدير والأكمام الطويلة تجعل منه ثوبا متواضعا بسيطا بدرجة كافية، وفي الوقت ذاته فإن اللون الوردي والنسيج المطرز بخيوط ذهبية مع رقائق الترتر اللامعة هو لمسة مثالية منحته الكثير من الفخامة.

ثوب للحمل باللون الأزرق البترولي

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هذا الثوب على شكل قميص طويل، وهو فستان ناعم لكنه فاخر ومصنوع من قماش صديق للبيئة، وهذا النسيج يعطي صورة ناعمة ومغرية لكنها في الوقت نفسه أنيقة وعصرية، كما أن مثل هذا الفستان من السهل استخدامه أثناء الحمل وبعده لأن تفاصيل ربط الخصر تساعد على ملائمة الفستان مع نمو البطن، ولعل الأفضل من ذلك كله، أن هذا الثوب لدى ارتدائه بعد الحمل مثالي لرعاية طفلك الصغير.

ثوب أنيق باللونين الأزرق الداكن والأبيض

تألقت ميغان ماركل أثناء حملها بهذه الطلة الجميلة في ثوب من اللون الأبيض محلى بنقوش من اللون الأزرق الداكن، وقد ارتدته مع سترة رائعة بلون النقوش، الفستان من تصميم روزي بوب، وهي شركة رائدة في عالم الأزياء الفاخرة للحوامل.

ويتميز الفستان بأكمام بطول ثلاثة أرباع مع طيات لإضفاء لمسة نهائية أنيقة، والثوب ينسدل بنعومة على الجسم ويحتوي على سحاب على الظهر لجعله سهل الارتداء.