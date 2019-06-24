جنيفر لوبيز ستُحيي حفلًا في مصر.. ما علاقة ميريام فارس ومحمد رمضان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الحساب الخاص بمشاريع مصر عبر تويتر، مقطع فيديو للنجمة العالمية جنيفر لوبيز، أعلنت فيه عن إحيائها حفلًا غنائيًا في مصر.

ودعت لوبيز جمهورها في مصر والوطن العربي لحضور الحفل، قائلة: "سأكون معكم جنيفر لوبيز إحياء حفل في موسم الصيف بمصر، في انتظاركم يوم 9 أغسطس".

وعلق حساب مشاريع مصر على مقطع الفيديو بالقول: "أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عن حفلها في مصر يوم 9 أغسطس المقبل، من خلال فيديو قالت فيه: "أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادي هذا العام في مصر.. 9 أغسطس"، وهو الحفل المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة، ضمن حملة الترويج للمدينة عالميًا".

وانهالت تعليقات المتابعين، على مقطع الفيديو، حيث ربطوا بين واقعة ميريام فارس، التي صرّحت قبل يومين بأنها أصبحت "ثقيلة على المصريين" وأن أجرها أصبح مرتفعًا؛ وهو ما تسبب في حالة من الغضب للمصريين، معتبرين أن هذا التصريح إهانة لهم، قبل إعلان اعتذارها رسميًا، وبين جنيفر لوبيز، التي تعد فنانة عالمية وأعلنت مجيئها إلى مصر.

وقال أحد المتابعين: "أومال ميريام فارس بتقول أنا تقيلة علي مصر، صحيح عالمية ميريام أتقل من جينيفر لوبيز"، فيما سخرت متابعة من ميريام فارس قائلًة: "هتيجي حفل عيد ميلادها، صح".

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وأضاف آخرون: "الخبر ده بمثابة صفعة على وجه مريام فارس اللي مافيش حد يعرفها"، و"أهو نجوم العالم جاءوا يحيوا حفلات في مصر طيب ليه ميريام فارس اللي ما حد فاكر لها أغنية تقول أنا تقيلة على مصر، لا إنت طلعتي صغيرة قوي وحرقتي نفسك بنفسك".

ودخل الفنان المصري محمد رمضان على خط السخرية من ميريام فارس، فقال إنه تم إقناع جنيفر لوبيز بتخفيض أجرها حتى لا تكون ثقيلة على مصر ولا نخسرها كما خسرنا ميريام فارس.

وقام "رمضان"، بمشاركة مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وعلقّ: "الحمد لله تم إقناع الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، بتخفيض أجرها عشان ما تكونش تقيلة علي مصر ونقدر نجيبها وما نخسرهاش زي ما خسرنا العظيمة التقيلة ميريام فارس".

يُذكر أن الفنّانة اللّبنانيّة، ميريام فارس، بثّت مقطع فيديو لها اعتذرت فيه للشّعب المصريّ، على الإساءة التي أقدمت عليها خلال السّاعات الماضية، حيث جاء مقطع الفيديو، على هامش مشاركتها في فعَاليّات مهرجان موازين، بإحيائها حفلًا غنائيًا في المغرب، حيث وجهّت الشّكر للمصريّين، وخصّت بالشّكر الفنّان المصريّ، هاني شاكر، رئيس نقابة الموسيقيّين في مصر.