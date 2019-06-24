مهرجان موازين يُحقّق حلم طفل أراد لقاء المطرب زهير بهاوي

تمكن طفل في الثالثة من عمره من تحقيق حلمه، عندما التقى بالفنان والمطرب المغربي زهير بهاوي، وصعد رفقته إلى منصة مهرجان موازين في سهرة، يوم السبت. وكشفت والدة الطفل ، أن علاقة ابنها ببهاوي بدأت، عندما كان يبلغ من العمر سنتين، إذ كان يستمع إلى أغانيه، التي تستمع إليها الأسرة بشكل دائم. وفي هذا الصدد، سبق أن قال الفنان المغربي زهير البهاوي، إنه جد فخور بمشاركته في الدورة الـ18 من مهرجان موازين.

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