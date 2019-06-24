الرباط – هناء امهني
تمكن طفل في الثالثة من عمره من تحقيق حلمه، عندما التقى بالفنان والمطرب المغربي زهير بهاوي، وصعد رفقته إلى منصة مهرجان موازين في سهرة، يوم السبت. وكشفت والدة الطفل ، أن علاقة ابنها ببهاوي بدأت، عندما كان يبلغ من العمر سنتين، إذ كان يستمع إلى أغانيه، التي تستمع إليها الأسرة بشكل دائم. وفي هذا الصدد، سبق أن قال الفنان المغربي زهير البهاوي، إنه جد فخور بمشاركته في الدورة الـ18 من مهرجان موازين.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان موازين يُحقّق حلم طفل أراد لقاء المطرب زهير بهاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.