كارول سماحة تكشف أن إحساس الأمومة السبب في غيابها عن الفن

كشفت المطربة والفنانة اللبنانية كارول سماحة عن سبب غيابها عن المجال الفني وعن جمهورها العربي، قائلة، "إن إحساس الأمومة غير فيها أشياء كثيرة، ولخصت تجربة أمومتها في عبارة "لقد أنجبت حب حياتي"، وهذا ما جعلها تبتعد لفترة للاعتناء بطفلتها.

وتابعت خلال ندوة صحافية في مهرجان موازين العالمي، قائلة "فضَّلت الابتعاد قليلا عن المجال الفني حتى أعتني بطفلتي الصغيرة تالا"، وتعيش دورها كأم وزوجة".

ويُشار إلى أن كارول سماحة التقت بجمهورها في منصة النهضة في أولى سهرات فعاليات الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم.

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