مي حريري تهاجم هيفاء وهبي وجمهورها يتولى الرد عليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية مي حريري، رأى المتابعون أنها تهاجم فيه مواطنتها المطربة هيفاء وهبي، بعد إعلانها عن حالتها الصحية الحرجة جرّاء مرضها بالكبد.

وشاركت صفحة على موقع "إنستغرام" تهتم بأخبار المشاهير، مقطع فيديو لمي حريري هاجمت فيه الفنانين الذين يدّعون المرض بغرض الظهور والتلميع وإثارة الجدل، حيث فسّر نشطاء التواصل الاجتماعي كلام "مي" بأنها ترمي إلى "هيفاء"، ما أثار غضب البعض الذين عاتبوا شماتتها بالمرض.

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وقالت "مي" خلال الفيديو: "الفنانون صاروا بيموتوا حالهم.. وبعد شوي يطلعوا يقولوا الحمد لله اشتقتلكم.. وساعة مرض وساعة كبد وساعة شفيت".

وتابعت مي: "خلاص بقى.. يجيبوا قصص حقيقية يبينوا حالهم فيها.. أنا مو بحكي عنهم أنا عارفة البلد كلها متدمرة.. نجوم كبيرة ما عاد حد بيحضرهم.. بيكفي الوضع كله اللي إحنا فيه.. كمان تتثاقلوا على الناس".

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وأثار الفيديو سخط المئات من مُحبي الفنانة هيفاء وهبي، الذين اعتبروا أن تصريحات "مي" شماتة ظاهرة بمرض "هيفاء"، التي هي مريضة بالفعل، موجّهين لها لومًا وعتابًا عن تصريحاتها التي تحمل كرهًا بينًا ضد "هيفاء".

وكانت هيفاء وهبي، قد صدمت جمهورها قبل أسبوعين، بتعرضها لوعكة صحية منعتها من التواصل معهم خلال الفترة الماضية، وكتبت، في تغريدة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء".

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