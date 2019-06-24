بريانكا شوبرا تدعم الأطفال اللاجئين بيومهم العالمي

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""الخليج 365"" من بيروت: تعاطفت نجمة بوليوود ​بريانكا شوبرا​ مع الأطفال اللاجئين في يومهم العالمي. حيث نشرت فيديو يجمعها بهم وأرفقته بتعليقٍ جاء فيه: "مستقبل هذا العالم يقبع بين أيدي هؤلاء الأطفال. ولكن الواقع القاسي هو أنهم رغم براءتهم ينمون دون أن يعلموا أي شيء عن مستقبلهم. هؤلاء الأطفال تعرّضوا للتهجير بسبب الحروب والأزمات المختلفة في مناطق عديدة. وعندما تُجبر العائلات على الرحيل عن بيوتها بسبب العنف، الإضطهاد، والكوارث الطبيعية، فإنهم يعانون الأذى الكبير. والطرف الخاسر في هذه المعادلة هم الأطفال".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.