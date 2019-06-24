خادمة فيفي عبده تسرقها وتختفي

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""الخليج 365"" من بيروت: استعانت الفنانة المصرية فيفي عبده بالشرطة المصرية، مقدّمة بلاغاً تتهم فيه مدبرة منزلها الفيليبينية بسرقة 5 كيلو ذهب من شقتها بمصر القديمة.

وتشير الأخبار إلى أن الشرطة بدأت تحرياتها لتلاحق العاملة بعدما رصدتها كاميرا المراقبة.

وشرحت "عبده" التفاصيل بفيديو حيّ عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "حزينة لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة التي كنت أعاملها بكل حبٍ وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضافت موضحة أن الخادمة استغلت الفرصة عندما كانت منشغلة بالحديث المباشر مع الجمهور. فقامت بتعطيل بعض كاميرات المراقبة. إلا أنها لم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء.

ولفتت إلى أنها لم تكن تريد الحديث عن واقعة السرقة، ولكن انتشار الخبر دفعها لتوضيح ملابسات الحادثة.

